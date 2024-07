Hódmezővásárhely 2023. december 31-i dátummal lépett ki a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásból, a HTKT-ból. A társulás többi települése Mindszent-Mártély-Székkutas Többcélú Kistérségi Társulás néven folytatta tovább a munkát. Január 1-je óta a Mindszent-Mártély-Székkutas Többcélú Kistérségi Társulás és Hódmezővásárhely önkormányzata is saját szociális intézményhálózatot működtet, mindkét esetben Kapcsolat Központ néven.

Tíz havi részletfizetést kapott a mindszenti önkormányzat, hogy rendezzék Hódmezővásárhely felé adósságukat. Fotó: Tábori Szilvia / Archív fotó

A volt tagönkormányzatok most, az elválás után, megállapodtak a pénzügyi, vagyoni megosztásról, hogy lezárják a korábbi kistérségi Kapcsolat Központ finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi kérdéseket. A megállapodástervezet több mint hat hónapos előkészítő munka után született meg. Erről Hódmezővásárhelyen a múlt csütörtöki közgyűlésen esett szó.

A korábbi, közös Kapcsolat Központ finanszírozása úgy működött, hogy a megyei jogú város egy évre előre előfinanszírozta a kistelepülésekre jutó részt. Emiatt körülbelül 81 millió forintos túlfizetése volt Hódmezővásárhelynek. 2024-ben azonban olyan számlák is beérkeztek az előző évről, amelyek Hódmezővásárhelyt terhelték. Ezt a 40 millió forintot levonták a 81 millióból, de még így is maradt 41 millió forint kintlévőség, ami a mindszenti önkormányzat tartozásából ered. A közgyűlésen elhangzott, ezt Mindszent és Hódmezővásárhely rendezi le egymás között. A múlt héten Vásárhelyen egyeztetett a mindszenti polgármester és jegyző. Azzal a javaslattal álltak elő, hogy decembertől a jövő év szeptemberéig, tíz részletben egyenlítik ki a tartozást. Hogy Hódmezővásárhely érdekei ne sérüljenek, ezért a megyei jogú város inkasszós jogot kapott. Ezt a megállapodást a mindszenti önkormányzat elfogadta és a csütörtöki vásárhelyi közgyűlés is jóváhagyta. Arról is megállapodtak, hogy a gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos 1,3 millió forintos, Mártélyra vonatkozó normatívát átadják kezelésre Mindszentnek.