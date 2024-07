Grósz Andor, a MAZSIHISZ elnöke is megosztotta saját családjának történetét a megnyitón. Elmondta, hogy Győrből körülbelül ötezer zsidót deportáltak, mások mellett 45 rokonát is. Beszédében kitért a túlélők életen át tartó fájdalmára is. Ahogy fogalmazott, noha nem sikerült őket megölni, de a lelküket gyógyíthatatlanul megnyomorították.

A kiállítás ingyenesen megtekinthető július 7-ig.