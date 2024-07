Éjszaka, halak, barbecue – ezekkel a hívószavakkal várta a Gyeviép Nkft. és az önkéntes civilek lelkes csapata a horgászokat június végén az éjszakai páros horgászversenyre, amelyre 26 csapat nevezett be. Az algyői önkormányzat közösségi oldalán arról számolt be, hogy a tíz órán keresztül zajlott megmérettetés nem csupán egy verseny volt, kitűnő lehetőséget kínált a családi, baráti csapatoknak egy könnyed nyáresti kikapcsolódásra, ahol éjféli vacsora is várta az érdeklődőket.

Éjszakai horgászverseny Algyőn.

Forrás: Algyő / Facebook

Az algyői horgásztavak körül tavaly kialakult vízhiányról és meghozott intézkedésekről többször írtunk, idén tavasszal jelképesen újra is avatták a területet és gondoskodtak a halpótlásról is.

Az éjszakai horgászversenyen a halak étvágya a beszámoló szerint igencsak rapszodikus volt, egyes csapatok üres szákkal távoztak, míg mások tíz kilogramm feletti fogással küzdöttek a dobogós helyekért. A reggel hat óráig tartó horgászversenyen a II-es tavon az első helyet – és összetettben a legnagyobb halért járó díjat – a Gál Gergő és Rózsa Norbert alkotta csapat zsebelte be egy 11,25 kilogrammos amúrral, míg az I-es tónál az első helyet a Nagy Tibor és Nagy Denis párosa érdemelte ki 13000 gramm összfogással.