Követendő példa a gyermekeknek

– Mindig is az volt és lesz is egyesületünk célkitűzése, hogy ami munkát a kezünk közül kiadunk, amihez a nevünket adjuk, az minőségi legyen. Fontos a gyerekeknek azt látni, hogy amit csinálunk, azt érdemes minél jobban tenni, amit másnak adni szeretnénk, azt tegyük színvonalasan. Abban hiszünk mind, elérhetjük, hogy ez lesz a követendő példa, ugyanakkor elvárás is magunkkal és másokkal szemben – ezt az idei nagyszabású gyermeknapi eseményükön mondta lapunknak Lázárné Megyeri Zita.