– Elkészült az ivókút a Szent István téren – adta hírül az érintett makói körzet önkormányzati képviselője, Czirbus Gábor. A városatyától ezt környékbeli lakók, főként az ottani játszótérre járó gyerekek szülei kérték az elmúlt hónapokban. A képviselő ezt követően lapunknak nyilatkozva megígérte, hogy az Alföldvíz szakembereivel megvizsgálják, van-e vízvételezési lehetőség a helyszínen. Ha kiderül, hogy nincs műszaki akadálya a dolognak, rövidesen a kutat is felszerelik. Ezt az akkoriban tartott lakossági fórumán is elmondta.

Ivókút létesült a makói Szent István téren. Fotó: Szabó Imre

Ivókút másutt is kellene

Ennek kapcsán kereste meg lapunkat egy édesanya még tavasszal azzal az ötlettel, hogy a város többi játszóterén is érdemes volna hasonló lehetőséget biztosítani a gyerekeknek és a szülőknek. Krisztina konkrétan a Hunyadi utcait említette, mert kislányával a leggyakrabban oda szoktak járni. Ahol már van, ott népszerű és jó szolgálatot tesz – erre a legjobb példa a Petőfi park. A Maros-parti városban egyébként jó tucatnyi játszótér van.

Műszaki és pénzkérdés

Czirbus a Délmagyarországnak korábban azt mondta, az ötletet jónak tartja. Ezzel összhangban most úgy nyilatkozott, azért a Szent István téren készült el az első új frissítőpont, mert itt nem csak játszótér, hanem sportpálya is van, ráadásul a közeli Szignum-iskola diákjai is gyakran járnak ide. De ezt továbbiak telepítése is követheti.

– Az én körzetemben a Kölcsey és a Hunyadi utcán is van ennek esélye – mondta. Hozzátette: mindez két kérdésen múlik. Az egyik az, hogy a szakemberek szerint műszakilag kivitelezhető-e, a másik pedig a pénz. A beruházás költsége ugyanis százezres nagyságrendű.