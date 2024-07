A település adja az anyagot, a lakosoknak pedig a munkát kell elvégezniük. A járdaépítéshez összesen 150 köbméter építési anyagot biztosít a település.

Nagymágocson több helyen is felújításra szorul már a járda. Fotó: Kovács Erika

A legrosszabb szakaszokat az önkormányzat javítja ki

A biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen a járdák állapotának megőrzése és javítása. Önkormányzatunk idén három formában javítja a járdák állapotát

– mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. A közterületek, közintézmények előtti járdafelújításra pályázati forrásra számítanak.

Önkormányzatunk szeptembertől az ingatlanok előtti legrosszabb szakaszokat saját maga javítja ki, emellett számítunk a lakosság közreműködésére is. Önerős járdaépítésre hirdettünk pályázatot, amit a közösségi bevételekből finanszírozunk. Mi adjuk az építőanyagot, a lakosoknak pedig a munkavégzés elvégeztetését kell vállalniuk. A pályázatban meg kell jelölni a kivitelezőt, aki rendelkezik a munkavégzéshez szükséges végzettséggel és számlaképesen igazolja majd az elvégzett tevékenységet

– mondta a polgármester.

A járdaépítésre már lehet pályázni

A járdát a megfelelő szélességben kell megépíteni, 10 centiméter kavicságy, 10 centiméter beton szerkezeti kialakítással. Szélesebb járdára is van lehetőség, de ahhoz plusz anyagot nem biztosít az önkormányzat. A szükséges anyagmennyiséget a régi járda visszabontása, a tükör elkészítése után viszik a helyszínre. A pályázatokat július 19-én éjfélig lehet benyújtani az erre biztosított adatlapon a [email protected] e-mail-címre.

Összesen 150 köbméter építőanyagot biztosítanak

Szebellédi Endre kiemelte, a költségek behatárolják az építendő járdák hosszát, összesen ugyanis 150 köbméter anyagot tudnak most biztosítani, de a rossz járdaszakaszok aránya ezáltal is csökken és évről évre folytatják a munkát. Az önkormányzat az elmúlt években sokat tett azért, hogy minél családbarátabb legyen a település, ehhez a jó minőségű járdák is kellenek.