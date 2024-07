Vannak dolgok, amelyek teljesen evidensek, mégis az emberek többségét meglepetésként éri, amikor bekövetkeznek. Ilyen például a havazás. Ha leesik egy centi, megáll az élet, mert nem számított rá sem a közútkezelő, sem az autósok, hogy télen ilyesmi előfordulhat. Nyáron ugyanez történik a hőséggel. Képesek vagyunk rácsodálkozni, hogy júliusban és augusztusban bizony vannak időszakok, amikor szó szerint megsülünk. És az a kisebbik gond, hogy ilyenkor elárasztják a közösségi médiát a "jaj, de meleg van" posztok – amelyek valljuk be, legalább olyan feleslegesek, minthogy esik az eső, ami szintén népszerű téma. Nagyobb problémának érzem, sokan ilyenkor döbbennek rá, hogy tulajdonképpen már tavaly meg tavalyelőtt se tudták kipihenni magukat a lakásban, mert rettentően szenvedtek attól, hogy éjszakára sem tudták lehűteni.

Mit tesz tehát a kétségbeesett magyar? Nekiáll ventilátort, mobil klímát vagy komplett klímaberendezést keresni. A legnagyobb hőségben, és mert már nem bírja tovább, most, rögtön, azonnal kell. És csodálkozik, hogy nincs. Mert ugye mindenki más is ezt veszi most. Aztán jön az enyhülés és azt mondja, most már kibírom ezt a nyarat. Egy év múlva pedig kezdődik elölről az egész műsor.

Van egy rossz hírem: a helyzet jobb valószínűleg már nem lesz, rosszabb viszont valószínűleg igen. Olyan 20-30 éve még a 30 fokos nyártól szenvedtünk, és ha lett volna Facebook, akkor posztolgattunk volna, milyen elviselhetetlen a hőség, amilyen hőfokról most csak álmodozunk, mint enyhe, kellemes nyár. Szóval ha ebből indulunk ki, biztosak lehetünk benne, hogy ennél még melegebb nyaraink is lesznek. Aki tehát szenved, vegyen klímát. Ne nyáron, hanem télen. Akkor biztosan ráérnek a szakemberek beszerelni, és nem is lesz hiánycikk.

Megnyugtatok mindenkit: nem fog megromlani a falon abban a pár hónapban, amíg kihasználatlanul árválkodik.