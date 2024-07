Emlékeznek még arra, amikor betiltották a kocsmákban a cigizést? Mindenki ki volt borulva. Fogadkozott, hogy soha többet nem megy kocsmába, és ez volt a beszédtéma hónapokig szinte mindenhol.

Nem teljesen ugyanaz, de most mindenki a visszaváltós palackokról beszél. Arról, hogy mekkora nyűg nem összetaposni és a szemetesbe dobni az üres sörös dobozt, vagy ásványvizes üveget, hanem visszabattyogni vele a legközelebbi beváltópontig, és beledobálni, azt visszakérni a pénzt.

És akkor nézzük meg a legfrissebb hírt erről az egészről!

A MOL azt közölte, hogy már több mint 10 millió palackot váltottak vissza a Repontokon. Az utóbbi napokban a félmilliót is meghaladta a visszaváltás naponta.

Azt jó ha tudják még, hogy minden 400 négyzetméternél nagyobb üzlethelyiségben kötelező, hogy legyen ilyen automata, és minden 200 négyzetméternél nagyobb üzletben ajánlott. Jelenleg 3000 ponton lehet visszaváltani az automatákban és 1000 kis üzlethelyiség csatlakozott a kézi visszaváltási rendszerhez.

A gyártók egy féléves türelmi időt kaptak, július 1-jétől csak visszaváltható italcsomagolásban hozhatják forgalomba a termékeiket, de így is még hónapokig megtalálhatóak lesznek a nem visszaváltható palackok, dobozok, üvegek a boltokban, de már egyre több, 50 forintos logóval ellátott itallal találkozhatnak a vásárlók.

És ez tényleg így van. Én is egy nagyobb boltban vásárolok Szegeden, és akárhányszor megyek, mindig áll valaki az automata mellett. Szóval megszokjuk ezt is simán, csak szeretjük tépni a szánkat mindenen. Ráadásul szerintem ez az utóbbi időszak legértelmesebb akciója az olajcégnek. Már így is belefulladunk a szemétbe, ez most hátha segít egy kicsit.