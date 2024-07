A táborba ellátogatott Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, hogy néhány biztató szóval köszöntse a diákokat. „A jövőt a hazájukat szerető fiatalok jelentik. Magyarországon sikertörténet a kadétprogram és az ahhoz kapcsolódó táboroztatás. Büszkék vagyunk szentesi búvárjainkra, az ő hagyományaikra, amelyeket a tehetséges fiatalok visznek tovább. A történelem folyamán mindig volt katonai jelentősége a búvárkodásnak, bizonyos veszélyhelyzetekben, katasztrófahelyzetekben ezen szakembereink segítsége bizonyult kiemelkedőnek” – emelte ki. A Honvédelmi Sportszövetség anyagilag, eszközökkel és szervezéssel is támogatja a speciális tematikájú táborokat, amelyekbe kiemelkedő képességű, kiváló tanulmányi eredményű és a sportban is jeleskedő fiatalok kerülhetnek be.

A táborban járt Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője is, aki Szentes katonai múltjára és a jelen lehetőségeire emlékeztette a hallgatóságot. Jelentős fordulatnak tartja a honvédség és a civil lakosság kapcsolatának pozitív változását, és gratulált a kiképzőknek és a táborozóknak.

(via honvedelem.hu)