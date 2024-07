Népszerűek a nagyéri kecskék, ahogy meghirdettük a vásárt, ötöt szinte azonnal el is vittek és további háromra is van már jelentkező

– tudtuk meg Lőrincz Tibortól, Nagyér polgármesterétől.

A nagyéri kecskék híresek, többször szerepeltek a médiában. Fotó: Kovács Erika

Nagy kedvenc az állatsimogató

Legutóbb tavasszal írtunk a nagyéri állatsimogatóról, ahol nagyon nagy kedvencek a kecskék. Annyira barátságosak, kezesek, hogy az ember nem tud tőlük szabadulni, igaz, nem is akar. Ott jártunkkor is sorban álltak a simogatásért. A gyerekek is nagyon szeretik őket. Tavasszal valóságos baby boom következett be a templom mögötti állatsimogatóban.

Tavasszal 18 gida született

A nagyéri önkormányzat hét anyakecskéjének 18 kis gidája született, egy négyes-, két hármas- és négy kettes ikerrel gyarapodott az állatsimogató létszáma. A gidáknak azonnal lett nevük is.

Természetesen nem számoljuk fel a kecskefarmot, csak frissítjük az állományunkat

– tudtuk meg Lőrincz Tibortól. Azt is elmondta, jövő ilyenkorra újra felfut az állatsimogató létszáma, mert lesz szaporulat.

Kecskék nyírják a füvet

Megnyugtatok mindenkit, nem pörköltnek vették meg a kecskéinket, hanem tenyésztésre, illetve bio fűnyírónak, hiszen ahol kecskét tartanak, ott nem kell félni, hogy méteres gaz lesz az udvarban

– mondta Lőrincz Tibor polgármester.