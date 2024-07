Az utolsó Csongrád-Csanád vármegyei települést is átvette a katasztrófavédelem, legalábbis ami a kéményseprést illeti. Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője lapunknak elmondta, hogy július 1-től már Ásotthalmon is a katasztrófavédelem munkatársai tisztítják, és ellenőrzik a kéményeket.

Már csak a katasztrófavédelmet lehet hívni, ha söpörni kell.

Fotó: Berán Dániel/ Archív fotó

Mindenhol ők vannak

Ugyanettől az időponttól átvette a katasztrófavédelem Vas vármegye 216, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 15 települését is. Ezekkel az országban már mindenhol a katasztrófavédelem foglalkozik a lakossági kéményekkel.

Csongrád-Csanádban legutóbb január elsején volt változás. Akkor Bakson, Balástyán, Bordányban, Dócon, Sándorfalván, Üllésen, Zákányszéken és Zsombón vették át a feladatokat a katasztrófavédők. Molnár Krisztina szerint a változást az indokolja, hogy ezen települések közszolgáltatói szerződése lejárt. Hangsúlyozta, a csaknem 92 ezer háztartást és a 153 ezer égéstermék-elvezetőt érintő feladat átvételére a katasztrófavédelem felkészült.

Van, hogy kérni kell

Fontos tudni, hogy automatikusan csak a társasházakba és lakásszövetkezeti ingatlanokba érkeznek a kéményseprők. A családi házakhoz kizárólag a lakók kérésére, egyeztetett időpontban mennek a szakemberek, viszont a kéményseprés a magánembereknek továbbra is ingyenes. A kéménysepréssel kapcsolatos ügyintézés továbbra is a 1818-as telefonszámon, valamint az online ügyfélszolgálaton keresztül történik.

A társasházaknál a folyamat úgy zajlik, hogy a ház kapujára kiírják, hogy melyik nap jönnek, és aznap az összes lakást bejárják. Azonban az sem nagy baj, ha akkor éppen nincs otthon senki, lehet másik időpontot is kérni. Viszont előbb-utóbb be kell engedni a kéményseprőket, mert kötelező, ráadásul mindenkinek saját érdeke is az ellenőrzés.

Nyáron is lehet

Molnár Krisztina beszélt arról is, hogy sokan csak a fűtési szezon kezdetén hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek a legleterheltebbek, és így többet kell várni az ellenőrzésre. A szóvivő azt javasolta, hogy ne várjunk őszig, egyeztessünk időpontot minél hamarabb. A kéményseprők ugyanis a fűtési szezonon kívül is elérhetők, ajánlott ilyenkor felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes kéményellenőrzést. Nyáron gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, a nyári szabadságok miatt pedig könnyebb megfelelő időpontot találni a kéményseprők fogadására is.