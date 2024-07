Több mint 120 ezren jelentkeztek idén a felsőoktatási felvételi eljárásban egyetemi vagy főiskolai képzésre hazánkban. A Szegedi Tudományegyetem a harmadik legnépszerűbb intézmény a jelentkezők létszáma alapján, csaknem hétezer hallgatót vett fel az SZTE idén 440 meghirdetett szakjára.

A ponthatárokat szerdán este hirdették ki, Szegeden is Pont Ott Partival oldották a sorsdöntő pillanat feszültségét a Dugonics téren. A felvételizők a ponthatárhúzás előtt a Sounds of Szeged tehetségkutató verseny győztese, a The Roving Chess Club koncertjén bulizhattak, utána Dj Lennard zenélt, majd Gellén Klára oktatási rektorhelyettes köszöntője után nyolc órakor elkezdtek pittyenni a telefonok az sms-ben érkező eredményektől, és pörögni az információ az óriáskivetítőn. Örömujjongás töltötte be a teret, de az eredménnyel szembesülve csalódott arcokat is lehetett látni.

Az idei slágerszakok közül a legnehezebben a pszichológia képzésre lehetett bejutni a Szegedi Tudományegyetemen, 446 pont kellett.

A TOP 10-es népszerűségi listáról a második legtöbb, 438 pont a jogász szakhoz kellett. De magas ponthatárt húztak az általános orvos (412), a gazdálkodási és menedzsment (385), a kereskedelem és marketing (368) szakokon is. Ápolás és betegellátás képzésen gyógytornász szakra 383, ápoló szakra 206 pont, mérnökinformatikus képzésre 308, gyógypedagógus szakra 288, óvodapdagógus szakra 225, gépészmérnök szakra 212 pont kellett a bejutáshoz.