A Szegedi Vadaspark örömmel jelentette be, hogy Helga, a 2015-ben született borjúfóka, egészséges kicsinynek adott életet. A látogatók is izgatottan várták az eseményt, és most végre láthatják a kisfókát a medencében úszni. A születés a medencés kifutóban történt, és az első órákban az anya óvó gondoskodása megható látványt nyújtott. A biztonság érdekében a kisfókát és anyját az első napokban egy sekély vizes részre különítették el, hogy megelőzzék a fulladás veszélyét. Néhány nap elteltével a kicsi már magabiztosan úszott anyja után.

A 2013 óta látható borjúfóka az egyik legnépszerűbb látványosság a Szegedi Vadasparkban, és a látogatók nagy örömmel vesznek részt a fókabemutatókon. A most született, Peti névre keresztelt kisfóka immár a második tengeri emlős, amely Szegeden született. A borjúfóka faj ugyan még nem veszélyeztetett, de ugyanazok a veszélyek fenyegetik, mint más tengeri emlősöket, például a túlhalászat és a tengerek szennyezése. A vadaspark pozitív megerősítésre épülő tréning módszere sikeresen alkalmazható a borjúfókák esetében is.