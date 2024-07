Soha nem volt még ilyen meleg, mint a mostani időszakban: napok óta dőlnek meg a korábbi melegrekordok és immár 40 fok feletti értékeket is lehet mérni – árnyékban. A lakások is felmelegedtek: ahol nincs klíma, ott akár 30 fok feletti hőmérséklet is lehet. Ezen pedig éjszaka sem lehet túl sokat hűteni, hiszen a leghűvösebb órákban is 25 fok körüli értékeket mérünk. Ezek már olyan körülmények, amelyek szinte elviselhetetlenek, nem véletlen, hogy azok is elkezdtek gondolkodni valamiféle hűtőberendezés vásárlásán, akik eddig ezt nem tartották fontosnak. Csakhogy ez most szinte lehetetlen vállalkozás.

Aki most vásárol klímát, több hetes várólistára kerül a szerelőknél. Fotó: Török János

Hiánycikk mindenhol a mobil klíma

Szüleimhez jöttünk múlt hét pénteken ebédre, ekkor döbbentem rá, milyen meleg van náluk

– mesélte a fővárosban élő Mónika, aki el is határozta, hogy vesz egy mobil klímát nekik. Azt gondolta, beszalad egy boltba, megveszi és be is üzemeli, mielőtt a szabadtéri előadására beül párjával, hamar kiderült azonban, hogy nemhogy a környéken, az egész országban nem lehet kapni a nagyobb áruházakban.

Baján, Dunaújvárosban és Kiskőrösön is kerestük, de még Budapestre is visszamentünk volna érte, ha van. De mindenhol hiánycikk

– mesélte. Végül Kiskunhalason tudtak venni úgy, hogy megvárták a szállítmányt, ami éppen akkor érkezett.

Hasonló a helyzet egyébként a ventilátorokkal is: a műszaki áruházak weblapjai arról árulkodnak, hogy a pár ezer forintostól a több tízezer forintosokig egyik modell sem elérhető. Ezek persze nem nyújtanak tökéletes megoldást ebben a melegben, sokak azonban ilyen eszközökkel is beérnék. Klímaberendezéseket ugyanis bár lehet kapni, azok beszerelésére a legtöbb cégnél most átlagosan nagyjából egy hónapos várólista van, de akad olyan is, ahol már csak szeptemberre tudnak időpontot adni.

Extrém forgalom a klímásoknál

A nyár eleji forgalom visszafogott volt, de ez a 40 fok most olyan szinten kiverte a biztosítékot, hogy őrület van. Napi 150 telefonhívást kezelünk és az interneten leadott rendelések is folyamatosan özönlenek

– mondta el lapunknak Tornyi Koppány, a Dél-Alföldi Klíma Kft. ügyvezetője. Hozzátette, 4 brigád telepíti a cégnél folyamatosan a berendezéseket, de így is több hétre tudnak csak időpontot adni.

Van, akit ez elriaszt, mégis kénytelenek kivárni, mert néhány telefon után azt tapasztalják, hogy máshol is ez a helyzet

– jegyezte meg.