Nacsa Lőrinc miniszteri biztos úgy véli, a hasonló szakrális épületek felújítása a jövőt szolgálja. Fotó: Szabó Imre

A jövőre gondolva támogatták

A Szeged-Csanádi Egyházmegye hosszú idő óta tervezte a 43-as autópálya mellett lévő kápolna felújítását. Nacsa Lőrinc miniszteri biztos a beruházás kormányzati támogatásával kapcsolatban azt mondta, úgy érezték, az egész régiónak fontos a kápolna sorsa – szimbolikus helyen van, kirándulóutak is keresztezik.

Amikor az útszéli kápolnákat, kereszteket, templomokat segítünk felújítani, azzal a keresztény Magyarország hagyományait erősítjük, ápoljuk. Ilyenkor mindig a jövőre gondolunk

– hangsúlyozta.

A kápolna éjszakai megvilágítása jelzőfényként is szolgál az autópályán utazóknak. Fotó: Sztrémi Zsuzsanna

A szertartáson személyesen is részt vett, illetve szót kapott miniszteri biztostól megtudtuk: a Kárpát-medencében az elmúlt nagyjából másfél évtizedben 3700 templom újult meg kormányzati támogatással, illetve 200 új templom és egyházi iskola, közösségi épület épült.

Ezek Isten dicsőségét hirdetik, de egyúttal a közösség fontos találkozási helyei is

– tette hozzá.

Kívül-belül megújult az épület, még a kerítését is rendbe hozták. Fotó: Szabó Imre

Éjszaka is messziről látható

Az állami támogatást több mint tízmillió forinttal egészített ki az egyházmegye. Ennek köszönhetően nem csak az idők folyamán balesetveszélyessé vált kerítés és a kerítés pilléreinek újjáépítésére nyílt lehetőség, de a külső homlokzat, valamint a tetőlemez fedésének teljes festésére is. A kivitelező a makói M-Color 2009 Kft. volt. A helyi közösség adományából ráadásul ugyancsak megújult a belső tér vakolata. A beruházás befejezéseként – felajánlásból – a kápolna napelemes fényvetőt is kapott, amely éjszaka is láthatóvá teszi a szakrális jelentőségű épületet az autópályán közlekedők számára.