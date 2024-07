Nagy kupacokban áll a lehullott kéreg a vásárhelyi Ady Endre úti platánfák alatt is. A jelenség természetes, nem pedig betegség, vagy bármely kóros folyamat jele. Az ideihez hasonló csapadékos tavasz miatt a mélyen gyökerező fák is fokozottan növekednek, ezért hullatják most a megszokottnál jobban kérgüket a platánfák. Ez még kifejezetten hasznos is a szakemberek szerint, mert a törzs és az ágak felszínén megtelepedő kártevőktől is megszabadul a növény.

Fotó: Tábori Szilvia

Részletesebb leírás itt olvasható a jelenség okairól.