A mi baglyunk szerencsésen rendbe jött

– újságolta Ferencszállás első embere, Jani János, amikor arról kérdeztük, mit tud az általa megmentett sérült madár sorsáról. Mint két héttel ezelőtt beszámoltunk róla, a község polgármesterét a helybeli Molnár Rozália hívta fel azzal, hogy a kapuja felől egy törött lábú bagoly néz rá és fájdalmasan huhog. A falu első embere felhívta a Szegedi Vadasparkot, ahol azt kérték, vigye be a sérült madarat. Jani János ezt akkor meg is tette, és a pórul járt baglyot átadta a szakembereknek. Előtte azért egy közös fotó is készült vele.

Drimba Tibor gólyafiókát mentett, egy helybéli lakos szólt a polgármesternek a fészekből kiesett madárról. Fotó: maroslelei önkormányzat

A madárról időközben az is kiderült, hogy fajtáját tekintve kuvik, és a lába sérült meg. Jani János természetesen utánajárt, mi lett vele.

Kiderült, hogy szerencsére gyorsan rendbe jött és időközben már szabadon is engedték

– mondta érdeklődésünkre. Hozzátette, azoknak, akik a madarat kezelték, köszönetet is mondott munkájukért.

A maroslelei polgármester, Drimba Tibor pedig egy fészkéből kiesett gólyafiókát adott át a Körös-Maros Nemzeti Park egyik szakemberének pontosan egy hónappal ezelőtt. A faluban egyetlen gólyafészek van, a polgármesteri hivatalnál lévő villanyoszlopnál. A település első emberét egy helybeli hívta fel, hogy a tövében egy fióka van. Drimba a helyszínről telefonált a nemzeti park szakembereinek, és kérésükre dobozba tette, hazavitte – onnan vitték el másnap.

Fotó: maroslelei önkormányzat

A kis madár sajnos nagyon rossz állapotban volt, alighanem megviselte az esés

– tudtuk Drimbától, aki jó hírt is mondott: a fióka a megpróbáltatások nehezén már túl van, társai között gyógyul, nevelkedik. Ősszel velük együtt kelhet majd útra.

Nem csak érdeklődtem utána, de úgy tervezem, hamarosan meg is látogatom

– tette hozzá.