Matuszka Antal hozzátette, örömmel látja, hogy a testületben elindult a fiatalítás. Mint fogalmazott, az ő generációja már a nyugdíjhoz közelít, de a most beérő negyvenes, aktív korosztály már a képviselő-testület munkájába is be tud kapcsolódni, hiszen az újonnan megválasztott régi-új képviselő-testületi tagok között is ez a korosztály képviselteti már magát, tehát fiatalosabb a képviselőtestület.

– Ez azt mutatja, hogy lesz, aki továbbvigye a stafétát a településen – tette hozzá.