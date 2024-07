Tíz éve szerveznek rendezvényeket A Máltai Szeretetszolgálat makói csoportja 1991-ben alakult és 1992-től működik a Liget utcai Máltai házban. A legtöbben onnan ismerik őket, hogy ott osztanak rendszeresen adományokat a rászorulóknak – egyébként most éppen nem, augusztus végéig nyári szünetet tartanak. A karitatív munkán túl immár 10 éve rendezvényeket is szerveznek még a határon magyarok körében is. Hasonlóra idén is készülnek. Az önkéntesekkel együtt mintegy tucatnyian vannak; néhány éve megkapták a Makó város szociális gondoskodásáért emlékérmet.