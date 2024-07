Változtak a kötelező jótállás alá eső termékekre vonatkozó szabályok is július 1-jétől. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége arról tájékoztatta lapunkat, hogy többek között a legalább 10 ezer forint eladási árú új bel- és kültéri masszázsmedencékre, a látásjavító eszközökre, így különösen a szemüvegre, valamint napszemüvegekre is kötelező jótállás vonatkozik már, vételártól függően két, vagy három év időtartamra. A vállalkozásokra ezen felül szigorú határidők vonatkoznak a hibás termékek javítása, illetve cseréje tekintetében. De ugyancsak a kötelező jótállás alá tartozik például a kedvtelésből tartott állatok villamos energiával működtetett felszerelése, így különösen etető-, itató-, szőrnyírógép, nyakörv, ajtó, nyomkövető és alomtálca is.

A vállalkozásoknak 15 napon belül törekedniük kell a meghibásodott termék javítására.

Fotó: Karnok Csaba / Illusztráció

Ahogy arról korábban a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége is hírt adott, idén májusban a kötelező jótállás idejére vonatkozó szabályok is módosultak. Így a kötelező jótállás időtartama a fent hivatkozott miniszteri rendeletben felsorolt új termékekre vonatkozóan 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, míg 250 000 forint eladási ár felett három év. Vagyis egy drágább szemüvegre más három év jótállás vonatkozik.

A vállalkozásoknak egyébként 15 napon belül törekedniük kell a meghibásodott termék javítására. Ha a 15 napos határidőt nem tudja tartani a cég, tájékoztatnia kell a fogyasztót, hogy mennyi időn belül várható a javítás. Viszont ha a kijavítás igény közlésétől számított 30. napig nem történik meg és a termék harmadjára is elromlik, a vállalkozás köteles nyolc napon belül kicserélni. Ha pedig cserére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül visszatéríteni. Fontos kiegészítő szabály azonban, hogy ezen szabályok nem vonatkoznak gépjárművekre, vagy éppen elektromos kerékpárra, rollerre.