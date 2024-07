Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a Vásárhelyi Televízió Időben című műsorában jelentette be, hogy július 18-án lezárult a városi tömegközlekedés szolgáltatás közbeszerzési pályázata.

A Jovány buszt lehet, hogy parkolópályára küldi a Balaton Busz a vásárhelyi tömegközlekedésben.

Fotó: Kovács Erika / Archív fotó

A Jovány Busz drágábban vállalta volna

Nem a Jovány Busz adta a legjobb ajánlatot, hanem egy dunántúli szolgáltató. Hiánypótlásra szólítottuk fel őket, aminek úgy tudom, eleget tettek. Most majd a közgyűlés pénzügyi bizottsága dönt az eredményhirdetésről, hó végéig írjuk alá a szerződést. Elvileg augusztus 1-jétől új szolgáltató lesz, új buszokkal, de a jelenlegi menetrenddel

– jelentette be az Időben című műsorban Márki-Zay Péter. Vásárhely polgármestere beszélt arról is, hogy most szerződéskötési moratórium következik, ebben az időszakban még megtámadhatják az érintettek a döntést. A polgármester szerint könnyen lehet, hogy meg is támadja a Jovány Busz.

Márki-Zay Péter szerint ez a fényes példa

Ha elhúzódik az eljárás, akkor az előző szolgáltatóval további hosszabbítás is lehetséges, vagy az új szolgáltatót is kijelölhetik. A jogászok döntik el, hogy a város számára melyik lesz a helyes és a leggazdaságosabb döntés. A lényeg tehát, hogy ha a tíznapos moratórium lejár és senki nem támadja meg a döntést, akkor lesz hivatalos a végeredmény és alá lehet írni a szerződést. Onnantól köteles szolgáltatni a közbeszerzés nyertese. Azt remélem, hogy minden rendben lesz, és augusztus 1-jétől az új buszos szolgáltató dolgozik. Az idő rövid, a határidő szoros, nekik is. Elvileg leigazolták, hogy nekik megvan hozzá, buszok, emberek, képesség, tudás, akarat

– mondta Márki-Zay Péter, aki szerint ez „fényes példája” annak, hogy akik azt gondolták, hogy korrupcióval, vagy bármivel meg lehet ezt a szolgáltatást nyerni, azok hazudtak.

A tolvajok szoktak bennünket azzal vádolni, hogy haveri alapon jelöljük ki a szolgáltatót, mint látszik nem, a legjobb ár dönt

– fogalmazott a polgármester.

Hárman pályáztak a helyi buszos szolgáltatásra

A Vásárhelyi Patrióta elnevezésű megmondó oldal szerint Márki-Zay Péterék most keresik a kiskapukat és előre magyarázkodnak.

„Könnyen lehet, hogy meg is fogják támadni” – na ez már itt gyanús. Szóval ezt találták ki arra, hogy valahogy megtudják csűrni-csavarni az ügyet és mégis csak Jovány Gyula nyerhesse meg a pályázatot

– írta a portál.