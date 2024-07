A második ütemnek több mint egy hónapja lejárt a határideje. Finoman csirkefogónak szoktam nevezni a kivitelezőt, aki nem teljesítette a vállalását, ezért visszavettük a területet. Egyszerű beszerzési eljárással, több ajánlatból végül a saját cégünkkel szerződtünk le, egy vállalkozó azóta is dolgozik ott. Augusztus végére, vagy szeptemberre készül el. A harmadik ütem július 20-án jár le. Ugyancsak visszavesszük a területet. Az új közbeszerzést előkészítettük. Itt nagyobb munkáról van szó, vízgépészeti beruházás is lesz. Ez az ütem akár háromnegyed évet, egy évet is igénybe vesz, körülbelül jövő nyárra készül el