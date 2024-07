– Több mint egy éve a Magyar Posta megkeresett bennünket, hogy postánk további üzemeltetésére partneri szerződést kössünk. Úgy gondoltam, és véleményemet a képviselő-testület is osztotta, hogy ez állami és nem önkormányzati feladat, s úgy határoztunk, nem szeretnénk a postát üzemeltetni. A legközelebbi posta a kisteleki, 10 kilométerre van – kezdte a történetet Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere.

Fotó: Imre Péter

A kb. 1 éves szünet után a közelmúltban a Nemzeti Művelődési Intézet – amely segít a Postához kötődő partneri kapcsolatok szervezésében – kereste meg a pusztaszeri polgármesteri hivatalt, a téma ugyanaz volt. Július 15-ei határidőt jelölt meg az intézet képviselője, de a Magyar Posta Zrt-től erre vonatkozó hivatalos információt nem kaptak. A legközelebbi testületi ülésen mégis újra napirendre tűzték az ügyet, a falu közösségi oldalát felhasználva értesítették azokat a vállalkozókat, akik fantáziát láthatnak a működtetésben, Máté Gábor személyesen is megkereste az erre legesélyesebb helyi cégeket, például a nemzeti dohányboltot, kocsmákat, élelmiszerüzleteket, valamint a megválasztott új polgármesterrel, Ocskó-Almási Anitával is egyeztetéseket kezdeményezett.

– A Magyar Postától személyes egyeztetést kértünk, ez létrejött, amibe két, a partneri kapcsolatban üzleti lehetőséget látó vállalkozás képviselőit is bevontuk. Egyikük úgy nyilatkozott – ennél többet most nem mondhatok –, megvásárolná vagy bérelné a mostani postaépületet, amiben a postai szolgáltatás mellett kereskedelmi egységet is üzemeltetne, utóbbi célra az ingatlanban lévő, már régen használaton kívüli, szolgálati lakást alakítaná át – vázolta a helyzetet a faluvezető, hozzátéve: bíznak benne, ez megvalósul.

– Arra az esetre is van elképzelésem, ha a vállalkozó nem jutna hozzá a posta jelenlegi épületéhez, akkor egy önkormányzati ingatlanba költözhetne a posta, minden szolgáltatásával. A legfontosabb, hogy a korábban ismert időpontban, július 15-én, nem csukja be kapuit a pusztaszeri posta, jelenleg nincs rajta a bezárásra ítélt fiókok legfrissebb listáján – újságolta a jó hírt Máté Gábor. Így van némi idő a végleges és megnyugtató megoldás megtalálására.