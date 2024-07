Segíts, hogy segíthessenek

A támogatott állatvédőkkel megállapodást kötnek gyűjtés előtt, a gördülékeny licitáláshoz pedig egy alapos szabályzatot készítettek.

– Mindenki maga ajánlja fel, amit gondol, bárki feltehet bármilyen terméket vagy szolgáltatást, amiről úgy gondolja, hogy mást érdekelhet, és aminek értékével szívesen segítené az adott támogatottat – magyarázta.

Imádják a különleges felajánlásokat; előfordul, hogy szolgáltatók, nagyobb cégek is felkínálnak licitet. A visszajelzések szerint ez valódi win-win szituáció: egyrészt olyanok is bevonódnak, akik más módon nem támogattak még szervezetet, de vannak olyanok is, akik szűkösebb anyagi lehetőségeik miatt másként nem tudnak segíteni, pedig szeretnének. Így viszont tárgyi felajánlásukkal tudják szolgálni a jó ügyet.