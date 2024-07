Török János kollégám már sok madarat fotózott életében, lehet, hogy még embernél is többet, de most ő is meglepődött. Vasárnap, egyéb elfoglaltságainkat hanyagolva a szegedi Füvészkertbe látogattunk, mert Lótusznapok voltak, és mi nagyon szerettük volna megnézni a hatalmasra nőtt növényeket. Már kifelé tartottunk, akikor Janó odaszólt: figyelj már Suki! Ez a gólya szerinted igazi? És egy jó magasan ülő, mozdulatlan madárra mutatott.

Igazi, vagy sem, ez volt a kérdés. Fotó: Török János

Ekkor már sejtettem, hogy messze még a kocsiba ülés, egy darabig elácsorgunk a tűző napon.

Mondtam Janónak, hogy tőlem ugyan kérdezheti, mert egyrészt nem látok el odáig, másrészt meg nem tudom, hogy mi a különbség messziről egy alvó és egy műanyag gólya között. Egyáltalán, hogy alszik a gólya? Lefekszik? Netán álldogál?

Tehát ácsorogtunk ott felfelé bámulva mint két nagycsoportos, akik meglátták az óvodában, hogy a dadus hozza az ivólevet. Aztán egyszer csak megtörtént a csoda! Méghozzá egy szélfuvallat képében, ami egy kicsit megborzolta kedvenc madarunk tollait, amiből Janó már megállapította, hogy igazi, és minden bizonnyal életben van.

Hát, kedves olvasók, megnyugodtunk, továbbmentünk, és így került megint egy gólyás kép a Délmagyarországba!