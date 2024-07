Ingatlanpiac 1 órája

Néhány nap alatt elkelnek most a jó albérletek

Átlagosan 140 ezer forintért lehet most albérlethez jutni Szegeden. Az egyetemisták rohama most indul, akár 1-2 nap alatt is elkelnek a jó lakások. A legolcsóbb lehetőség most az 55 ezer forintos szoba, de van sósmedencés ház is havi 650 ezerért.

Az egyetemi ponthatárok szerda esti nyilvánosságra hozásával minden jelentkező számára kiderült, hová nyert felvételt. A felsőfokú tanulmányok miatt a többség elköltözik otthonról. Örök kérdés ilyenkor, mi éri meg jobban: vásárolni vagy bérelni a fiatalnak egy otthont. Az ingatlan.com ezzel kapcsolatban készített egy felmérést, amelyből kiderül, 2022-ig a garzonok esetében – amik a legkedveltebbek az egyetemisták körében – a lakáshitellel vásárolt lakások havi törlesztőrészlete rendszerint alacsonyabb volt, mint a havi bérleti díj, de azóta sokat változott a kép. A fővárosban például a népszerű kerületekben a törlesztőrészlet már magasabb összegre jön ki. A nagy egyetemvárosok közül Debrecenben 150 ezer forintos átlagár jellemzi a garzonokat. Míg Győrben 135 ezer, Székesfehérváron 130 ezer, Szegeden és Pécsen 120-120 ezer, Veszprémben 110 ezer forintos bérleti díjjal lehet számolni. Ezek az összegek egy ugyanekkora lakás törlesztőrészletének a 63-95 százalékát adják, vagyis itt is olcsóbb megoldás lehet a legtöbb esetben a bérlés. Az egyetemre felvételt nyert fiatalok most rohamozzák meg a kiadó albérleteket. képen: Takács Adél Panoráma ingatlaniroda, Vani, Eszti, Kira Fotó: Csapó Balázs Kisalföld CSB

Fotó: Csapó Balázs Az ingatlanbazar.hu statisztikái szerint az albérleti keresés már május végétől felfelé ível, a szegedi keresések száma jelenleg közel 30 százalékkal van a májusi keresésszámok felett. Jelenleg 120-150 albérletet kínál az oldal Szegeden, ez a szám augusztus közepéig még akkor is felfelé megy majd, ha közben kiadnak belőlük. Márpedig most a piac nagyon gyorsan forog: akár 1-2 nap alatt is elkelnek a jó albérletek. A meghirdetési árak átlaga 140 ezer forint a KSH adatai szerint, amely júniusban 1,7 százalékot emelkedett, és a közeljövőben további minimum 2-3 százalék emelkedés várható a kereslet növekedésével. Jelenleg a meghirdetett árakban 1-2 százalékos áralku még benne van, ez a lehetőség azonban augusztusra eltűnik, hiszen a tulajdonosok akkor már rengeteg jelentkező közül választhatnak. Mátrai Róbert, az Ingatlan Café referense lapunknak elmondta, egy jó felszereltségű és lokációjú albérlet akár 1-2 nap alatt is gazdára talál most Szegeden. – Aki későn ébred, kénytelen lesz kompromisszumot kötni árban vagy minőségben. Bár vannak, akik csak augusztusban dobják fel lakásukat az ingatlanpiacra mondjuk egy felújítás miatt, így még olyankor is lehet találni jó ajánlatokat – tette hozzá. Ő úgy látja, jelenleg ezres nagyságrendben van a piacon most albérlet. Hogy ki kapja meg, az pedig sok esetben nem csak a gyorsaságon, hanem a szimpátián is múlik.

Az ingatlanbazar.hu kínálatában a legolcsóbb albérlet most Szegeden 55 ezer forintba kerül. Ezért a pénzért egy kulcsra zárható szobát lehet kapni az Északi városrészben, másokkal közös fürdőszobával és konyhával, vagy egy újszegedi lakásban egy szobát, más bérlőkkel összeköltözve. A jelenlegi kínálatban a legdrágább albérlet egy újszegedi ikerház. Az 5 szobás ingatlant, amelyhez sósvizes medence is tartozik, valószínűleg nem magyar egyetemistáknak kínálják havi 650 ezer forintért.

