Életünket sokféle előírás szabályozza. A legszigorúbban természetesen a törvények, amelyek betartása mindenkire kötelezőek. De vajon akkor is, ha nevetségesek?

Japán egyik prefektúrájában – olvasom – törvényt hoztak arról, hogy ott naponta legalább egyszer mindenki köteles nevetni. Az indoklásban tudományos érvek sora olvasható, amelyek a helyi egyetem kutatásain alapulnak: a nevetés pozitív hatása vitathatatlan az egészségre, segít megelőzni a szívbetegségeket és meghosszabbítja az életet. Jó hangulatban ráadásul a munka is jobban megy. Az ázsiai szigetország törvényhozói természetesen ez utóbbira is gondoltak, és azt is előírták, hogy a munkahelyek gondoskodjanak a nevetéssel teli munkakörnyezetről. Kijelölték a kötelező nevetés ünnepnapját is: minden hónap nyolcadika.

A helyi ellenzék persze – ahogyan az nagyjából mindig lenni szokott – azonnal támadásba lendült. Felhozták, hogy mindez sérti az emberi jogokat. Milyen alapon köteleznek bárkit a vidámságra? Aki akar, igenis lehessen szomorú!

Szerintem viszont felesleges a tiltakozás a törvény ellen. A róla szóló tudósításokban ugyanis nem találtam nyomát annak, hogy kiszabnának bármilyen büntetést arra, aki nem tartja be, és azt sem tudom elképzelni, miként ellenőrzik a kötelező napi egyszeri jókedvet. Nálunk az a mondás járja, hogy nem lehet minden pofon mellé rendőrt állítani. Szerintem ez igaz a nevetésre is.

Apró siker viszont, hogy bár nem vagyok japán, a törvény nálam elérte a célját: ha csak egyetlen alkalommal is, de jót nevettem. Az ottani ellenzéknek is azt javasolnám, egyszerűen röhögjék ki.