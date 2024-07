Sorsára vár a kúria

Az újraválasztott polgármester most is megemlítette: Óföldeák továbbra sem adja fel régi álmát, a Návay-kúria felújítását. A falu tulajdonában lévő, lepusztult állapotú épület sorsáról legutóbb 2 évvel ezelőtt írtunk. Akkor azért, mert abban az évben is pályáztak a beruházásra, és ehhez elkészültek a tervek. Az akkori elképzelések szerint 150 férőhelyes rendezvényházat alakítanának ki a pénzből, benne korhű berendezéssel, illetve szálláshelyeket; ez utóbbiból a szemközti egykori óvodában is létrehoznának néhányat. A látványtervek szerint az épület teljes egészében a Návay-korszak hangulatát, stílusát idézné meg.