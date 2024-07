– Nekem ez egy régóta dédelgetett álmom volt. Egy ilyen beruházás nem létkérdés a vállalkozás szempontjából, de számunkra mégis rengeteget jelent, mert ezzel be tudunk lépni a képzés területére. Több iskolával, szakképző intézménnyel és az egyetemmel is beszéltem, mindenki nagyon pozitívan állt hozzá, sőt, egy iskolát kivéve, aminek nem mondom a nevét, még úgynevezett szándéknyilatkozatot is küldtek, hogy örülnek neki és tervezik, hogy idehozzák a diákjaikat – magyarázta.