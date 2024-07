– Az utóbbi fél évben egyes becslések szerint megtízszereződött a kamionforgalom az 55-ös úton. Ennek körülbelül 90 százaléka román rendszámú. Ezt az Ásotthalom-Szeged szakaszon minden nap tapasztalva megkerestem az illetékes állami társaságot, hogy az Ásotthalom térségében található forgalomszámláló adatait kikérjem. Megküldték a 2018-2022-es időszakra excelben összeállított adatokat. Kértem, hogy egészítsék ki 2023-tól napjainkig, amire nem válaszoltak – mondta ásotthalmi Balog Attila. Olvasónk a térség országgyűlési képviselője, Mihálffy Béla segítségét kérte, így végül az Építési és Közlekedési Minisztérium jóváhagyásával kapott választ a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád-Csanád Vármegyei igazgatóságától.

Ebben leírták, hogy 2015-2018 között az 55 főút külterületi Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán teljes útfelújítás történt 11,5 tonna tengelyterhelésre méretezve. Az 55. számú másodrendű főút kelet-nyugat irányban szeli át Dél-Magyarországot, és nemzetközi forgalmat is bonyolít. A tehergépjárművek korlátozás nélkül használhatják az utat. 2013-tól az útdíjfizetési rendszer bevezetése óta, a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek útdíjat fizetnek a használatért. A jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint az ilyen utakon nincs lehetőségük korlátozás bevezetésére. A társaság az útüzemeltetést és karbantartást forrásaik figyelembevételével folyamatosan végzi az 55. főút esetében is. Majd megerősítették olvasónk észrevételét: „Az utóbbi időben érzékelhető forgalomnövekedés üzemeltetési tapasztalataink szerint is megjelent”.

Az ásotthalmi Balog Attila úgy véli, az autópálya 55-ös lehajtójától nyugatra kellene átállítania a kamerás kocsit, így az utat fizetés nélkül igénybe vevők száma csökkenne. Fotó: Török János

Olvasónk úgy véli, mivel az útdíj-ellenőrző kamera az autópálya és Szeged között van, sokan nem fizetnek, és talán ezért jönnek egyre többen.

– Javasoltam, hogy a kamerás kocsit állítsák az autópálya 55-ös lehajtójától nyugatra, így az utat fizetés nélkül igénybe vevők száma csökkenne, de az eltelt hónapok alatt ez az egyszerű megoldás nem született meg – jegyezte meg Balog Attila, aki szerint ez egy valós és komoly probléma, és ezért ha kell, akár lakossági fórumot is hajlandó szervezni az ügyben.