A Nemzetközi Kamionos és Motoros Találkozó legmegosztóbb programeleme minden évben a kamionok végigvonulása a városon. A tülkölő gépóriásokat rengeteg, főleg kisgyermekes család nézi ámulattal, ugyanakkor általában nagy dugót és még nagyobb hangzavart keltenek, ami sokakat bosszant. Idén azonban sikerült az átlagosnál is idegesítőbb felvonulást szervezni, a kamionok ugyanis végigmentek a felújítás alatt álló Rókusi körúton is. Mivel ott a normál forgalom is most csak araszolni tud, a rengeteg kamion teljesen bedugította ezt az útszakaszt és olvasóink beszámolója szerint mintegy háromnegyed óra alatt tudott ott a sor végighaladni. Ami csak azért probléma, mert az ott lakók ennyi ideig hallgatták a folyamatos dudálást. Mondjuk azt, hogy ettől nem mindenki volt lelkes. Önt zavarta a felvonulás? Írja meg nekünk.