Az áramszünet mindig bosszantó, ha azonban az ember a legnagyobb hőségben, illetve ezt fokozandó a labdarúgó Európa-bajnokság döntője közben nem tudja működtetni sem a klímáját, sem a tévéjét, az valószínűleg a szokásosnál is nagyobb népharagot gerjeszt.

Vasárnap este több helyről is jelezték olvasóink, hogy áram nélkül maradtak, többek közt Újszegedről és Sándorfalváról is. Utóbbi településen egyébként például ma tervezett áramszünet is lesz délután 4 óráig több utcában, arra azonban legalább lehet számítani, még ha nem is nagy öröm. Ön is felforrt aggyal nézte az üres képernyőt tegnap este?

Írja meg, hol, mi pedig addig megpróbáljuk kideríteni, mi történt.