– A vad-gépjármű ütközéses balesetek komoly rizikófaktort jelentenek közlekedésbiztonsági, és vadgazdálkodási szempontból egyaránt – mondta lapunknak a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott szóvivője. Vad Róbert hozzátette, hogy most kezdődött, és augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka, és ilyenkor az állatok bármelyik közúton felbukkanhatnak.

Az évi 7400 nagyvadelütésnek 78 százalékánál őzeket gázolnak.

Fotó: TÓTH IMRE

Bármikor kiugorhatnak az őzek

– Még a legkörültekintőbb vezetéssel sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen, féktávolságon belül lép a vad az autó elé. Az azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészfékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát érdemes lassabban hajtani – mondta a megbízott szóvivő.

Az európai őz párzásakor az őzbakok kergetik a sutákat vagy éppen egymást. Ilyenkor a szokásosnál aktívabbak, nagyobb területen mozognak – akár napközben is.

Az Országos Magyar Vadászkamara arra hívta fel a figyelmet, hogy a becslések szerint több mint 369 ezer őz él az országban, vagyis ez a legelterjedtebb nagyvad. Ezt igazolják a statisztikai adatok is: az évi 7400 nagyvadelütésnek 78 százalékánál őzet gázolnak, jó részét az üzekedés alatt.

Balesetnek számít

Érdemes tudni, hogy a vad és gépjárműütközések közúti balesetnek minősülnek, ezért a helyszínt nem szabad elhagyni, és feltétlenül értesíteni kell a rendőrséget. A helyszíni jegyzőkönyvre szükség lehet akkor, ha az autós bizonyítani akarja, hogy a balesetért a vadászatra jogosult, vagyis a vadásztársaság a felelős. Emellett a vadelütésre kötött kiegészítő biztosítások esetén is kérheti a biztosítótársaság ezt a dokumentumot. Az ilyen balesetek után a sérült vagy elpusztult vadról a vadásztársaságot is értesíteni kell. Annak, aki gyakran közlekedik vadelütésveszélyes területen, érdemes megfontolnia, hogy erre is egy speciális biztosítást kössön.