Arra a kérdésre, hogy a minőségi alapanyagon túl vajon mi kell a jó pálinkához, úgy fogalmazott: nagy dolgok nem szükségesek, mégis rengeteg a rossz pálinka. Véleménye szerint leginkább azokat az egyszerű szabályokat kell betartani, amelyek ráférnek egyetlen A4-es oldalra.

Beszélhetünk róla akár száz oldalnyit is, a lényeg mégis elfér egyetlen lapon

– hangsúlyozta. A kiindulási alap az, hogy olyan egészséges gyümölcsöt szánjunk pálinkának, amit otthon kitennénk az asztalra. Az persze, hogy melyik fajta mikor a legalkalmasabb cefrének, már tudás és tapasztalat kérdése.

Fotó: Shutterstock / illusztráció

Milyen a cefrém, mester?

Az idei Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyen alma, körte, birs-alma, szilva, barack, szőlő és bodza pálinkájával is díjat nyert szentesi szakember rengeteg rossz minőségű cefrével találkozik a főzdében.

Ahhoz, hogy a finom zamatokat, illatokat megőrizze a gyümölcs, vagy a különböző alkoholok aránya harmonikus legyen, egészségesen kell tartani a cefrét. Az a jó, ha beleszagolunk a hordóba, hordozza a gyümölcsre jellemző lekváros jegyeket, ha pedig már levet engedett, leginkább gyümölcs borra hasonlít. Akár meg is kóstolhatnánk

– mondta.

Hozzátette, sajnos a szilva szenvedte meg leginkább a hajdani tömegtermelést. Még ma is sokan kétkedve kóstolják vagy nem is szívesen ízlelik meg a belőle készült pálinkát. A hozzáértőknek már csak ezért is kötelessége minőséget készíteni, mert a pálinka a világ egyik legdrágább szeszesitalja.