A park kerti csapjából kiengedett víznek is szólhatott volna valaki, mert az nem a vájat felé indult el.

Így néz ki a sok pénzért kialakított Tóalj utcai park. A növények tönkrementek, a betonba pedig egy vájatot martak, hogy elvezessék a vizet. Fotó: Kovács Erika

Hamar munka ritkán jó

Márki-Zay Péter kampányberuházásainak egyike volt a Tóalj utca 13.-13/A szám alatti ház helyén kialakított park. Hamar munka ritkán jó – tartja a mondás, ami ez esetben is bebizonyosodott.

Az önkormányzat még tavasszal bontatta el a korábban a neves üvegműves, Lang Ferenc, később az önkormányzat tulajdonában lévő házat. Az ingatlan állapota leromlott, ezért bontották le.

A kampányépítkezések sok gikszerrel jártak

A Márki-Zay Péter vezette önkormányzat a kampány alatt látványosan építkezett, de ezek közül több is „bedőlt”, például a Kossuth téri építkezések, de az Oldalkosár utcai járdaépítés is sok bosszúságot okozott az ott élőknek. A Tóalj utcai kis park villámgyorsan készült el. A középső kört gyepszőnyeggel látták el, a park betonjárda melletti részeire évelő növényeket, facsemetéket ültettek. A talajt mulccsal fedték le.

A park vízelvezetését sajátosan oldották meg

A park a választásokra elkészült, utána jött a hideg zuhany, átvitt és eredeti értelemben is. Hódmezővásárhely ugyanis az elmúlt hetekben többször is kapott hatalmas esőt, mi több felhőszakadást. A kemény talajon, ahol sok évtizeden át ház állt, nem folyt le a víz. A növények egy része „megfulladt”, vagy az esős időszakot követő rettenetes hőség miatt valósággal megfőtt.

Katona Antal, a HVSZ Zrt. vezérigazgatója a közpénzen működtetett Hódpressnek elismerte, hogy a házhely vízelvezetése nem ideális, az altalaj összetömörödött, nem képes a víz gyors elvezetésére. Azt mondta, azért nem cserélték ki az altalajt, mert sokba került volna.

Hozzátesszük, ha ezt a munkát is elvégzik, vélhetően nem készült volna el a választásokig. A napokban egy szakmainak nem nevezhető beavatkozás is történt a területen. Mivel a park játszótér felőli oldalán megállt a csapadékvíz, a betonba egy vájatot martak. A járdánál eredetileg is magasabb lefolyót pedig lesüllyesztik. A kérdés már csak az, felelősségre vonják-e azokat, akik a helyszín adottságait nem vették figyelembe.