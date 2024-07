Andrea múlt héten tett sikeres vizsgát perinatális szaktanácsadóként, emellett azonban holisztikus szülésfelkészítő tréner, aromaterápiás tanácsadó, női meditáció vezető és gyászfeldolgozás módszer specialista végzettsége is van. Utóbbival a traumatikus szülésélmények, a koraszülés, a vetélés vagy a fejlődési rendellenességek témáiban tud segíteni. Kitanulta a babamasszázst és a sürgősségi ellátásban eltöltött éveknek köszönhetően elsősegélyt is tud oktatni, három gyermeke között pedig egy ikerpár is van, így a többes terhességről is tud személyes tapasztalatok alapján beszélni. Az általa vezetett kötetlen beszélgetéseken tehát számos hasznos dologra megtanítja a szülőket, ahová az édesapákat, sőt a kisgyermekeket is el lehet vinni.