Két jelölt indult Magyarcsanádon a hivatalban lévő polgármester, a kormánypárti Farkas János ellen. Utóbbi végül meggyőző fölénnyel, a szavazatok 80 százalékával nyert. Ráadásul meghirdetett csapatának tagjai, a Fidesz képviselő-jelöltjei – eddigi önkormányzati képviselők – is mind az 5-en bekerültek a testületbe. Az eddigi tagok közül egy nem vállalta újra a megmérettetést, az ő mandátumát egy független aspiráns szerezte meg. A régi-új polgármester úgy gondolja, ez az eredmény az eddig végzett munkát igazolja. Hangsúlyozta, a testület egyetlen nem fideszes tagjával is szándékában áll együttműködni. Lázár János honatya-minisztert idézve úgy fogalmazott, ahol nyugalom van, ott fejlődés van.

Farkas János polgármester a magyarcsanádi községháza előtt. Fotó: Szabó Imre

A polgármester képviselő is volt

Farkas 2006-tól vesz részt a helyi testület munkájában, akkor képviselő volt. A falu élére most harmadszor választották meg. Az eddigi sikerek között megemlítte, majdnem minden intézmény épülete megújult, az utak, járdák állapotában is nagyot léptek előre. Különösen igaz ez a külterületi településrészre, Bökényre, ahol az elmúlt fél évszázad legnagyobb fejlesztéseként aszfaltozott út és új járda is készült.

– Nagy fenntartási költségű új épületben már nem gondolkozunk, nem lenne értelme – mondta el lapunknak.

Azt hangsúlyozta, mindenek előtt folytatódik a településen az út- és járdaépítés, felújítás. Egyetlen épületet érintő beruházást terveznek a közeljövőre, a román nemzetiség közösségi házát szeretnék kialakítani egy román–magyar uniós pályázatból egy jelenleg használaton kívül lévő, felújításra és átalakításra váró épületből. Ha ez összejön, a felszabaduló épületben a későbbiekben bölcsődét létesítenének. Emellett száz férőhelyes, bentlakásos szociális otthont is szeretnének, de egyházi működtetéssel. A hely már megvan hozzá.

– A várólisták az ilyen intézményekre hosszúak, mindenki örülne egy újnak – hangsúlyozta.