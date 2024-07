Július 30-án indult el a pótfelvételi eljárás, amelynek keretében idén is több mint nyolcezer állami ösztöndíjas helyet hirdettek meg a felsőoktatási intézmények – tudatta az Oktatási Hivatal.

Állami ösztöndíjas képzések érhetőek el többek között a pedagógus, a műszaki, a természettudományos, az informatikai és az orvos-egészségtudományi képzési területeken idén.

Fotó: Frank Yvette

A Szegedi Tudományegyetemen a Mérnöki Kar, a Juhász Gyula Pedagógusképő Kar (JGYPK), a Gyógyszerésztudományi Kar, az Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJTK), a Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK), a Gazdaságtudományi és a Mezőgazdasági Kar is hirdetett képzéseket a pótfelvételi eljárásban.

A Mérnöki Karon az alapképzések közül az élelmiszermérnöki, a gépészmérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki, a mechatronikai mérnöki és a műszaki menedzser képzést is meghirdették állami ösztöndíjas képzési formában. A JGYPK-n az óvodapedagógus, a szakoktató és a tanító képzések esetében lehet még államilag finanszírozott helyekre bejutni alapképzésben. A gyógyszerész képzésen is hirdettek államilag fianszírozott helyeket, a ÁJTK-n azonban a nemzetközi tanulmányok, a politikatudományok, a jogász, valamint a személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási képzés is már csak önköltséges formában elérhető. A TTIK- a biológia, a biomérnöki, a fizika, a fizikus-mérnöki, a földrajz, a földtudományi, a gazdaságinformatikus, a kémia, a környezetmérnöki, a matematika, a mérnökinformatikus, a molekuláris bionika mérnöki, a programtervező és az üzemmérnök-informatikus, a tanári, valamint a vegyész- és villamosmérnöki szakokon is hirdettek államilag finanszírozott helyeket.A GTK-n a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel és a turizmus-vendéglátás képzés is költségtérítéses formában elérhető, a Mezőgadasági Karon pedig az agrár- és üzleti digitalizáció, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági és a vadgada mérnöki képzések elérhetők állami finanszírozásban még.

A pótfelvételi során már csak egyetlen intézmény egyetlen képzése jelölhető meg. Csak azok jelentkezhetnek, akiket a normál felvételi eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén egyáltalán nem is jelentkeztek felsőoktatásba. Fontos tudni továbbá, hogy a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb, mint ugyanarra a képzésre a normál felvételi eljárás ponthúzásakor kihirdetett felvételi ponthatár. Amennyiben a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vagy – elsősorban mesterképzésekben – felvételi vizsgát írnak elő, azt a pótfelvételi hirdetményben jelzik, és közlik annak időpontját is. Az idő rövidsége miatt a vizsgára külön behívó levelet általában nem küldenek.