A január óta eltelt időszakban folyamatosan bővült, fejlődött az együttműködés és ezzel együtt bővültek a hallgatók lehetőségei is. Azon felül, hogy a megállapodás értelmében minden szegedi egyetemi polgár hozzáférhet a Coursera felületén elérhető online tananyagokhoz, azaz a legnevesebb egyetemek és vállalatok tanfolyamai és oktatási tartalmai korlátozás nélkül épülhetnek be a szegedi képzésekbe, most egy újabb lehetőség is megnyílt a tanulók számára. Az SZTE polgárai ingyenesen és korlátozás nélkül, magyar nyelven is használhatják a Coursera Coach-ot.