Komoly változás lép életbe a közlekedésben július 16-ától. Olyan közlekedési eszközökre is kell ettől a naptól kötelező biztosítást kötni, melyekre eddig ilyen szabály nem vonatkozott. Az „egyes mikromobilitási eszközökként" emlegetett járművek közé tartozik az elektromos roller is – talán ez az összes közül az, ami tömegeket érint majd. Kötelezőt azokra kell kötni, melyeknek tervezési sebessége meghaladja a 25 kilométert óránként, vagy saját tömege nagyobb mint 25 kiló, és legalább 14 kilométeres óránkénti sebességre képes.

Kötelező biztosítást a rollerek mellett például a segway-ekre is kell kötni a hónap közepétől.

Fotó: KISS ANNAMARIE / Illusztráció

A szabályzás célja, hogy a most bevont járművekkel okozott károk is megtéríthetők legyenek. Ez érthető, hiszen egyre több a rolleres baleset, köszönhetően annak, hogy a nagy sebességű, ugyanakkor instabil járművet lényegében bármiféle képzettség nélkül lehet hazánkban használni. A legtöbb EU-tagállamban szigorúan előírják, hogy milyen életkortól vezethet valaki e-rollert, és bizonyos életkor alatt bukósisak viselését is kötelezővé tették – nálunk semmiféle ilyen kikötés nem létezik.

Hogy mennyibe kerül majd a kötelező biztosítás a rollerekre, azt egyelőre nem lehet tudni. Nincs ugyanis még rendeletben tisztázva, milyen kategóriába kell sorolni ezeket a járműveket, így sok biztosítónál még egyáltalán nem lehet rá ajánlatot kérni, ahol pedig igen, akár extrémmagas díjak is előfordulhatnak. A biztosítási díj nagyságát egyébként várhatóan meghatározza majd az üzembentartó kora és az eszköz használatának helye is.

Kötelező biztosítást a rollerek mellett például a segway-ekre is kell kötni a hónap közepétől – ezek jórészt ugyanúgy önkormányzati vagy turisztikai vállalkozások tulajdonában vannak, mint a Lime-ok. Ez azért érdekes helyzet, mert azon gépjárművek esetében, amelyeknek nincs rendszáma, a mindenkori használó is üzemben tartónak minősül, vagyis felelősséggel tartozik azért, hogy legyen rajta kötelező biztosítás. Vagyis ezek használata előtt érdemes lesz majd utána járni, kötöttek-e rájuk ilyet.

Szerettük volna megtudni a rendőrségtől, hogyan ellenőrzik majd a rendszám nélküli rollereket, illetve hogyan kell egy ilyen igazoltatást elképzelni, valamint azt is megkérdeztük, milyen iratokat kell maguknál tartaniuk a hónap közepétől az elektromos rollerek használóinak. Lapzártánkig azonban nem kaptunk választ.