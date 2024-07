Feljelentést tettek, szemtanúk is vannak

A férfi végül elengedte a fiúk nyakát, a másik fiatal pólóját állítólag egy mozdulattal kettészakította, majd beült a dzsipbe és elhajtott. A történteket lapunknak elmondó fiatal is beszállt a kocsijába és utána akart hajtani, hogy rábírja, hogy ne menjen el, várja meg a helyszínen a rendőröket. A fiú, elmondása szerint, idegességében nekiment egy kis kerítésnek is. Kihívták a rendőrséget. A benzinkúton több tanú is volt, akik látták az esetet. A fiúk feljelentést tettek. Közben azt látták, hogy a nyakukat pólóval szorító férfi egy másik autóval körözött a benzinkút körül, hogy nézze mi történik. Az egyik fiú időközben helyszínre érkező apja meg akarta állítani, de nem sikerült. A rendőrségi feljelentést megtették és látleletet is vetettek, ahol az alábbi diagnózis került a papírra: „A fej egyéb részeinek zúzódása, testi erővel elkövetett testi sértés. Nyakán apróbb, karmolt felületes hársérülés látható.”