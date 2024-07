Sokszínű nyár

Az 5 évvel ezelőtt átadott Erzsébet házban 4 éves hagyománya van a különböző tematikájú nyári táboroknak. Az Angyalsóhaj alapítvány szervezésben idén június 10-én nyílt meg az első és augusztus 15-én fejeződik be az utolsó. Ezek elsősorban szünidejüket töltő gyerekek számára kínálnak hasznos programokat, és egy kivétellel mind ingyenesek. Kísérő programként ezúttal is bemutatót, illetve előadást tart a tűzoltóság, a rendőrség és az Aktív Mancsok segítőkutyás egyesület a gyerekeknek. Az időszakba belefér két művészeti alkotótelep is: a térségi ifjúsági tábor már lezajlott, a határon túli vendégeket is fogadó Natura augusztusban lesz – ezúttal két hétig tart.