Az egykori strand a mostani kánikulában sokaknak azért jutott most eszébe, mert a Csanádpalota Anno nevű facebook-oldalra felkerült két fotó az építéséről. Benkéné Bogdán Zsuzsanna, a közösségi oldal szerkesztője azt mondta róluk, Németi Bálint helytörténeti gyűjtő hagyatékából valók; a helybeliek nagyon sok régi fotót vittek neki, amelyeket aztán ő digitális formában őrzött meg a számítógépén.

A csanádpalotai strand egyik medencéje feltöltés előtt. Fotó: Csanádpalota Anno

Strand a Nagygödörben

A fürdőhely Palota legmélyebb, Nagygödör nevű részén működött, ahová árkokon keresztül folyt a település csapadéka. Már a ’40-es években felmerült, hogy lehetne itt strand, létesült is egy 10 méter hosszú, burkolattal ellátott medence, sőt néhány öltözőkabin is, a fejlődést aztán a világháború megakasztotta – olvasható a Csanádpalotai Helytörténeti Füzetek 2. kiadványában Benke Marcell és Fejes Ferenc tollából.

Csak a Nap melegítette

Végül 1958-ban épült meg és rá egy évre nyílt meg. 24 kabin tartozott hozzá, a gyerekeket pancsoló is várta, sőt vizesblokkal és büfével is rendelkezett. Hátránya az volt, hogy a vizét csak a Nap melegítette. Helybeliek szerint a létesítmény virágkorát a 60-as években élte, de még a 70-es évek elején is működött. Később azonban a szűkös vízellátás miatt elhanyagolt állapotba került.

Amikor 1998-ban először polgármesterré választottak, a két medencét már benőtte a nád, tele voltak gyommal, szeméttel

– mesélte.

Végül több lépésben, pályázati forrásból tisztították meg, és horgásztóként született újjá. És így is sokan kedvelik. Perneki szerint a mai, szigorúbb követelmények miatt strand itt aligha lehetne.

Emlékét mindenesetre tovább őrzi a buszmegálló neve, no meg a helytörténet.