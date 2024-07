Vasárnaptól jövő péntekig az egész országra III. fokú hőségriasztást adtak ki. Rendkívüli hőhullámra számíthatunk, melyet csak vízparton, vízben lehet elviselni, így aki teheti, valószínűleg strandra menekül majd. Szétnéztünk tehát, hol milyen lehetőségek várják a vármegyeieket.

Az ingyenes strand is színvonalas

Kezdjük rögtön a legolcsóbb megoldással, az ingyen stranddal. Ilyen Szegeden a Laposon van, melyet mostanra tökéletes pihenőhellyé építettek ki. A homokos parton vannak röplabdapályák, egy focipálya, el van látva tusolóval, vécékkel és üzemel büfé is, amely mellett egy kivetítőt is felállítottak, hogy a foci szerelmesei se maradjanak le egyetlen meccsről sem. A napágy bérlésért napi 1500 forintot kell fizetni, akinek azonban megfelel a homok vagy a fű, ezt a költséget is megspórolhatja. Ami a vizet illeti, a minősége megfelelő, bár a Tisza által hozott hordalék sokat ront az összképen. Akinek azonban ezzel nincsen fenntartása, olcsón megúszhatja itt a hűsölést, a biztonságról pedig úszómesterek gondoskodnak.

Az ingyenes Laposon is kulturált körülmények várnak mindenkit.

Fotó: Gémes Sándor

Az élővíz varázsa

Aki élővíz érzésre vágyik, az mehet még a Szikire, ahol a nagymedence egyik oldala szintén homokos partként funkcionál és időnként apró halakkal, békákkal is találkozni benne. Itt sem kell mélyen zsebbe nyúlni egy strandolásért, hiszen a teljes árú belépő is csupán 1500 forintba kerül. A sándorfalvi Nádastó Szabadidőparkban viszont valóban teljesen természetes vízben lehet hűsölni, melynek minősége kiváló. A bányató amolyan Balaton-hangulatú: a kicsiknek pancsolórészt alakítottak ki, ahol homokozni és biztonságosan lubickolni is lehet, de a nagyobbak számára is elkerítették bójával azt a részt, ahol egy felnőttnek még leér a lába. A hatalmas terület egyik oldala homokos, a másik árnyas, fás. Ide bátran lehet hozni a gumimatracot, labdát, a hátsó részen vannak sportpályák is és lehet wakeboardozni is. A teljesárú gyermekbelépő 1350, a teljesárú felnőttbelépő 1600 forint.

Az élővíz varázsa Sándorfalván a leghívogatóbb, ahol mini-Balatont alakítottak ki a bányatóból. Fotó: Gémes Sándor

Strandok a közelben

Ami a klasszikus strandokat illeti, Hódmezővásárhelyen a strandfürdő hatalmas, parkosított területtel, sportpályákkal és 8 medencével, illetve két csúszdával várja a családi kikapcsolódásra vágyókat. A felnőtt jegy 2900, a gyermek 1400 forintba kerül a komplexumba, mely előtt a tramtrain is megáll, így akár Szegedről is olcsón és kényelmesen elérhető. A másik kedvelt strand a mórahalmi, ahol 14 fedett és 7 szabadtéri medence, két beltéri és egy szabadtéri csúszda közül lehet válogatni. Itt a tömeggel szinte mindig számolni kell, illetve azzal is, hogy aki későn érkezik, árnyas helyet már nem talál, pedig abból itt is akad bőven. Mivel a vakáció időszaka kiemelt időszaknak számít a jegyárak tekintetében, nyáron a belépő ide felnőtteknek 4800, gyerekeknek 4100 forint.