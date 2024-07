A Rotary Club Danubia összesen 44 ápolási ágyat, valamint hozzájuk tartozó matracokat, ágyneműket és mozgássérültek számára is könnyen használható éjjeliszekrényeket adományozott a Napsugár Egyesített Szociális Intézménynek, amely több telephelyen is működik a vármegyében. A fából készült ágyak a kórházi fekhelyekhez hasonlóan a háttámlánál és a lábnál is emelhetők, azokat azonban egészségügyi intézményben anyaguk miatt nem használhatják. A klub ezért ajánlotta fel idősek ápolásával foglalkozó intézménynek, mert ott szintén nagy hasznát vehetik.

Fotó: DM

Kevei Béla, a klub tagja elmondta, az ágyakat a klub Svájcból szállította Magyarországra. A Swiss Busines Club közreműködésével szereztek tudomást arról, hogy egy megszüntetett otthonból ingyen elhozatók ezek a bútorok. A szállításban a Swiss Helps Now segítő szervezet volt partnerük, ennek másfél millió forintos költségét a klubtagok adták össze. Az ágyakat Ópusztaszeren adták át az intézmény képviselőinek.