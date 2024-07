Egyes információk szerint a szombat délutáni frissítőnek is alig mondható eső nagyjából négyszáz strandolót ért a mindszenti Tisza-parton. A java a vihartól tartva ott is hagyta a fürdőhelyet, ám nagyjából a fele visszatért. Oláh Árpád, a Mindszenti Vízisport Egyesület vezetője szerint a helybeliek tudják jól, hogy ha a túlparton nem tornyosulnak sötét felhők, nem lesz nagy eső. Így is lett.

A mindszenti kutyás strand szinte páratlan a vármegyében. Fotó: Tábori Szilvia

Vasárnap délelőtt a part lassan népesült be, a lekerített kutyás szakasz viszont már akkor is zsibongott. Nehéz volt eldönteni, hogy a jószágok vagy a gazdik élvezik jobban a közös fürdőzést. A kerítésen belüli idill azt sejtette, az évek alatt beállt a kutyások és nem kutyás strandolók közötti rend. Ám az a hír járja, hogy nincs minden teljesen rendben. A probléma fő forrása állítólag az, hogy elvileg csakis az üdülők felől lehet megközelíteni az elkerített részt, a strand úgymond "hagyományos" részére még pórázon sem lehet bevinni ebet. Bár még így is van olyan vendéglátóhely, ahol viszont négylábúval fogadják a vendégeket.

Ottjártunkkor a kutyás szakasz kifejezetten rendezett volt, sehol szemét vagy hátrahagyott ürülék, a négylábúak pedig szocializáltan rohangáltak.

A homokos partot főként családok népesítették be vasárnap délelőtt, sokan hűtőtáskával felszerelkezve érkeztek. Van, aki így próbálja költséghatékonnyá tenni a kint töltött időt, mondván "két palacsinta nyolcszázért három gyerekkel naponta többször, megterhelő". Mások inkább a kényelemmel magyarázzák.