Akinek van sok bérbeadó mobilvécéje, még csütörtökig jelentkezhet a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. pályázatán. Egyébként a mennyiség meglepően kevés. Ugyanis a pályázati kiírásban összesen 14 darab (+/- 3) darab, plusz 2, mozgáskorlátozottaknak is használható különálló mobilvécé szerepel. Persze kellenek kabinok is, például a zuhanyozáshoz. Összesen 2 darab hatkabinos konténert szeretne a cég, hat kézmosóval, és minimum 300 literes bojlerrel.

A nyertesnek le kell még szállítania 15 darab 14 vagy 16 kabinos vécékonténert. Itt minden fülkének külön kell nyílnia, és kell bele 4 kézmosó is.

Ezeken kívül még kellenek olyan vécékonténerek, amikben van külön piszoár és kabinok.

A nyertes ajánlattevőnek augusztus 28-a és 31-e között négyszer kell ürítenie, és fertőtlenítenie a vécéket. A konténereknek és a vécéknek újnak/újszerűnek, jó állapotúnak és sérülésmentesnek kell lenniük, valamint tiszta, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell azokat telepíteni.

A higiéniai blokkokon kívül szerepel a pályázatban őrkonténer és irodakonténer is. Utóbbihoz az ajánlatkérő klímát is kért.

A Szegedi Ifjúsági Napok idén augusztus 28-a és 31-e között lesz, de az első táborozók már augusztus 27-én délután beköltözhetnek.

A fesztivál minden bizonnyal idén is népszerű lesz, hiszen fellép például Zara Larsson, Armin van Buuren, Kamrad és itt zárja a nyarat Azahriah. De itt lesz a Halott Pénz, Majka és a Bagossy Brothers is. Jön majd Rúzsa Magdi, a ValMar, a Wellhello, valamint ByeAlex és a Slepp is.