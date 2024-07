Tavaly tíznaposra duzzasztotta a hódmezővásárhelyi önkormányzat a Szent István Napok Rendezvénysorozatot. Mintegy 50 fellépőt vonultattak fel. Az esemény része volt a hagyományos borfesztivál is, de közéleti beszélgetéseket is szerveztek ellenzéki megszólalókkal.

Tavaly, a Szent István Napok rendezvénysorozaton közéleti beszélgetést is szerveztek, ahol egyik nap a papi pályát elhagyó Hodász András, influenszer és Iványi Gábor metodista lelkész, politikus volt Márki-Zay Péter vendége. Fotó: Kovács Erika

A választásnak vége, most már csak öt napos lesz

Akkor sokan mondogatták, hogy ez már a kampány része városi pénzből finanszírozva. Ingyen buszokkal pedig a Mindenki Magyarország Mozgalom és a Tiszta Vásárhelyért Egyesület vitte a programra a külterületen élőket. A választásnak vége, most már csak öt napos lesz a Szent István Napok, igaz, a kampány finisében, az utolsó hétvégén az önkormányzat sebtében összehozott egy háromnapos sörfesztivált, neves fellépőkkel és ingyen sörrel.

Szent István Napok két színpaddal

Idén öt napig tart, augusztus 16-tól 20-ig a Szent István Napok Rendezvénysorozat

– árulta el Gyöngyösi Ferenc, Hódmezővásárhely alpolgármestere a Vásárhelyi Televízió Időben című műsorában. Két színpadot állítanak fel, a nagyszínpad a tavalyi helyére, a Fekete Sas szomszédságába kerül, a kisszínpad pedig a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt áll majd.

Augusztus 16-án az Omega musicalt hozzuk el a vásárhelyieknek, és a Kárpát FM koncertezik. 17-én a fő atrakció Szabó Balázs Bandája lesz, de fellép az Érzés zenekar is, a zenészek az EDDA Művek első három lemezéről játszanak számokat

– sorolta az alpolgármester.

Augusztus 18-án Bebe és a Buligánok, a Rudán Joe Akusztik, a Hollywood Rose, a Depresszió, DJ Sunny és Karesz lép fel.

A Szegedi Szimfonikusok is jönnek

Gyöngyösi Ferenc elmondta, augusztus 19-én a Republik, a Traubi, Tarnai Kiss László nótaénekes és a Slapstick? popegyüttes zenél a városi színpadokon.

Augusztus 20-án a Szegedi Szimfonikus Zenekar látogat Hódmezővásárhelyre, opera-, operett- és musicalslágereket játszanak. Szél-Pál Szilveszter, Kónya Krisztina, Mészáros Árpád Zsolt, Buch Tibor és Détár Enikő is fellép. Ugyanezen a napon az Árendás és a Kankalin néptáncegyüttes is műsort ad, valamint a Swing á la Django koncertezik. Lesznek gyermekprogramok is.