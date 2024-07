Makó szerencsés helyzetben van a szökőkutak tekintetében: van belőlük jó néhány, és kánikula idején párásítják, hűtik környezetük levegőjét. Nem csak felfrissülést adnak, de látványosságnak sem utolsók – kivéve, ha valamilyen műszaki hiba miatt épp nem működnek. Körutunk alkalmával azt tapasztaltuk, csak kettő nem ad vizet.

A hagymavirág szökőkút Makó főterén. Fotó: Szabó Imre

A sétát a nemrég átadott Korsós lánynál kezdtük a Kossuth utcán. Sokan erről is azt gondolják, nem működik, pedig az átadásáról szóló tudósításban is megírtuk, a mögötte lévő járdába beépített taposógombbal be lehet kapcsolni. A főtéri hagymavirág-szökőkút hibátlan, folyik a víz a Hagymaház előtti múzsák kútjából és a Gloriusnál lévő különleges, földből előtörő, éjszaka díszkivilágítással üzemelő szökőkútból is – utóbbiból ráadásul szemet gyönyörködtető változatossággal. És működik a Szent János téri csobogó is, amelynek csatornájából ottjártunkkor épp galambok ittak.

A két meghibásodott szökőkút a nemrégiben leállított Pulitzer kollégium melletti, illetve a piac bejáratánál lévő négy oszlop.

Bejárásunk alkalmával arról is meggyőződtünk, hogy a belváros mindegyik ivókútja a szomjazók rendelkezésére áll, illetve hogy a kihelyezett párakapuk ugyancsak enyhet adnak a járókelőknek. És véletlenül épp a locsolókocsit is megpillantottuk, miközben vízsugárral hűtötte a Vásárhelyi utca aszfaltját.