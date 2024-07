A szolgáltatóház ötlete maguktól a helyi vállalkozóktól származik: egyikük egy lakossági fórumon vetette fel, hogy szükség lenne rá Maroslelén. Az önkormányzat ennek helyéül a régi iskola épületét szemelte ki, amelyet korábban a közmunkások használtak bázisként. Ők a községháza udvarán kaptak hasonló helyiségeket, a képviselő-testület pedig pályázatot nyújtott be az egykori református tanoda átalakítására. A falu nyert is – még tavalyelőtt – 255 milliót a beruházásra.

A szolgáltatóház épül – a fenyőt azonban sajnos ki kellett vágni. Fotó: maroslelei önkormányzat

Folyik a munka a Hunyadi utcában

A munka szépen halad: azt látni, hogy a falak kívülről már a vakolatot és a festést is megkapták. Hamarosan a belső festés indul. A tervek szerint a szolgáltatóházban négy, egyenként nagyjából 25 négyzetméteres helyiséget alakítanak ki, amelyeket aztán bérbe adnak. Alkalmasak lesznek üzletnek vagy például masszázsszalonnak. Az energiaellátást megújuló források, többek között napelemek fogják biztosítani a rendszer teljes felújítását követően. Rendbe teszik az udvart is, ahol parkolókat alakítanak ki, a ház előtt ugyanis szűk az utca.

Ki kellett vágni a fenyőt

A Hunyadi utcában zajló építkezést a napokban egy váratlan vészhelyzet szakította meg. Megtudtuk: az elmúlt hetek viharos időjárásának áldozatul esett az az évtizedes fenyő, mely a viszontagságok hatására megrepedt.

Veszélyes lett az épületre. Szakemberek bevonásával döntöttük el, mi legyen a sorsa, végül sajnos ki kellett vágnunk

– mondta Drimba Tibor polgármester. A feladatot a Katasztrófavédelem bevonásával sikerült megoldani. Ehhez emelőkosaras kocsira is szükség volt. Drimba azt ígérte, a fát pótolni fogják, sőt megmaradnak a most szépen megmetszett, udvaron lévő fák is, amelyek a parkoló ékességei lesznek.

Kétszer ennyi hely is elkelne

A múlt nyáron indult munka a falu első emberének reményei szerint idén nyáron befejeződik – a kérdés csak az, a közüzemi szolgáltató cégek is végeznek-e addig a bekötésekkel. Ezt követően a szolgáltatóház helyiségeire először ki fogják kalkulálni a négyzetméterenkénti bérleti díjat, aztán hirdetik meg ezeket. Érdeklődők biztosan lesznek – azt hallottuk, kétszer ennyi helyiségnek is lenne gazdája a faluban.